I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: vicepremier Hoxhaj, Pristina presenterà domanda per adesione a Consiglio d'Europa - Il Kosovo presenterà la domanda per diventare un paese membro del Consiglio d'Europa: lo ha dichiarato oggi il vicepremier Enver Hoxhaj, come riferisce l'emittente "Rtk". Secondo il vicepremier, nonostante ci siano paesi che non riconoscono ancora l'indipendenza del Kosovo, non ci sarà un voto negativo sull'ammissione di Pristina in questa organizzazione. Come indicato da Hoxhaj, Pristina presenterà ora la sua domanda di adesione, per rendere possibile questo passo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. "Non esiste una priorità maggiore dell'adesione del Kosovo alle organizzazioni internazionali", ha commentato. (segue) (Res)