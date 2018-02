Serbia-Ue: presidente europarlamento Tajani a colloquio con presidente parlamento serbo Gojkovic (2)

- Sotto la presidenza bulgara di turno, ha aggiunto, le istituzioni europee lavoreranno intensamente per aiutare la regione anche nel salvaguardare la propria sicurezza dinanzi a rischi come quelli rappresentati da terrorismo e immigrazioni illegali. "Dal punto di vista del settore economico – ha proseguito Tajani - penso che sia importante che l'Ue presti attenzione alla Serbia, un paese con una crescita al 2 per cento, per rinforzare questa crescita, l'occupazione e gli stessi legami tra Serbia e Ue". Riguardo alla questione del Kosovo, infine, Tajani ha sottolineato che "a noi interessa che ci sia una situazione di progressiva riduzione delle tensioni e ci auguriamo che il dialogo possa continuare". (Seb)