Serbia-Kosovo: ministro Giustizia Kuburovic auspica rapido avvio lavori Tribunale speciale Uck

- La Serbia si aspetta in tempi rapidi l'inizio del lavoro del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia di Belgrado, Nela Kuburovic, parlando all'agenzia di stampa "Beta". Secondo il ministro serbo, tale passo "servirà a rendere giustizia alle vittime" del conflitto della fine degli anni Novanta. A suo modo di vedere, l'iniziativa parlamentare in Kosovo volta all'abolizione del Tribunale speciale non riuscirà nel suo intento in quanto "c'è un accordo internazionale sulla sua istituzione". Per quanto concerne il dialogo tra Serbia e Kosovo, sotto la mediazione dell'Ue a Bruxelles, Kuburovic ha detto che tale processo dovrebbe continuare. (segue) (Res)