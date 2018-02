Serbia-Kosovo: ministro Giustizia Kuburovic auspica rapido avvio lavori Tribunale speciale Uck (2)

- Il Kosovo rischia di rimanere isolato se non respingerà i piani volti ad abolire il Tribunale speciale per i crimini Uck. Questo l’ultimo monito lanciato dai rappresentanti della comunità internazionale a Pristina, al fine di ottenere una chiara presa di distanza da parte del governo del premier Ramush Haradinaj nei confronti dell’iniziativa parlamentare avviata il mese scorso da 43 deputati dell’Assemblea nazionale kosovara. Nei giorni scorsi, nonostante i reiterati inviti degli Stati Uniti e dell’Ue, l’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale di Pristina non ha fermato l’iniziativa parlamentare per l’abolizione del Tribunale Uck passando ora la palla al governo. Secondo quanto spiegato dal presidente del parlamento del Kosovo, Kadri Veseli, l’ufficio di presidenza ha compiuto un passo “meramente procedurale” con la decisione di presentare la bozza di legge al governo. (segue) (Res)