Kosovo-Serbia: ministro Esteri Pacolli, da Belgrado "lobbying" contro politica estera di Pristina

- La Serbia sta sfidando apertamente la politica estera del Kosovo, in particolare per quanto riguarda il percorso di adesione di Pristina nell'Ue e nelle altre organizzazioni internazionali. Lo ha detto il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, parlando oggi alla commissione Esteri del parlamento di Pristina. Come riportato dall'emittente "Rtk", da Belgrado è in atto una "costante azione di lobbying" nei confronti degli Stati che hanno già riconosciuto il Kosovo affinché essi revochino la loro decisione sul tema. "Non c'è uno Stato nel continente africano dove la Serbia non ha una delegazione a fare lobby contro la statualità del Kosovo", ha dichiarato Pacolli. Secondo il ministro degli Esteri kosovaro, Belgrado avrebbe stanziato circa 300 milioni di euro per incaricare una squadra di 20 persone, esperte di politica estera, per recarsi in visita in diversi paesi nel mondo, con lo specifico fine di contrastare il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. (segue) (Kop)