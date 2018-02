Serbia: presidente europarlamento Tajani, 2018 anno decisivo per regione Balcani (4)

- "La visita odierna è molto importante per il paese e la regione ma anche per la stessa Ue. Il processo di allargamento dopo molto tempo è tornato fra le priorità dell'Unione. Per noi l'adesione è la massima priorità", ha detto Gojkovic. La settimana prossima, ha ancora ricordato la presidente del parlamento serbo, sarà presentata da parte della Commissione europea la Strategia per l'Allargamento verso i Balcani occidentali. "Per la Serbia e i Balcani occidentali (questa strategia) è il nostro futuro. La Serbia nutre grandi speranze in questa strategia, che definirà un arco di tempo per il processo di adesione", ha detto Gojkovic che ha poi osservato che nel corso dell'incontro odierno è stato affrontato il tema della cooperazione fra i parlamenti. Il presidente Tajani, ha aggiunto Gojkovic, ha inoltre sottolineato l'importanza dell'aspetto della cooperazione economica. "Abbiamo anche parlato della questione del Kosovo – ha aggiunto la presidente del parlamento serbo -. Il nostro auspicio è che le autorità di Pristina attuino ciò che è concordato nell'accordo di Bruxelles ed in particolare la formazione di comunità municipi a maggioranza serba". (segue) (Seb)