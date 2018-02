Serbia: presidente europarlamento Tajani, 2018 anno decisivo per regione Balcani (10)

- Sulla questione del Kosovo, il presidente dell'europarlamento ha insistito sulla necessità del proseguimento del dialogo fra Belgrado e Pristina. "Secondo noi è fondamentale che prima dell'ingresso della Serbia in Ue ci sia un accordo giuridico vincolante fra Belgrado e Pristina", ha precisato Tajani in riferimento ad un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Tajani ha infine detto di avere condannato, nel corso del colloquio con Vucic, a nome dell'Ue e del parlamento europeo l'omicidio di uno dei leader serbi del Kosovo, Oliver Ivanovic. "Chiedo – ha aggiunto - che vengano assicurati alla giustizia l'assassino o gli assassini, donne e uomini che non vogliono la pace. E' però altrettanto importante trovare anche i mandanti". Tajani ha infine espresso apprezzamento per le dichiarazioni del presidente Vucic sulla questione croata. "La risposta positiva di andare lì è dimostrazione di volontà di discutere", ha osservato. Tajani ha infine detto che incontrerà a Strasburgo il premier croato Andrej Plenkovic "e inviterò la Croazia a far anche lei dei passi in avanti per trovare delle soluzioni positive per entrambi i paesi". (segue) (Seb)