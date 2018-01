Kosovo: premier Haradinaj inserito dal "Time" nella lista delle cinque persone più ricercate al mondo

- Il settimanale statunitense "Time" ha inserito il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, tra le cinque persone più ricercate al mondo. Nella classifica intitolata "fuggitivi geopolitici 2018", Haradinaj è affiancato da figure quali l'ex leader catalano Carles Puigdemont, l'ex imam turco Fethullah Gulen, il fondatore di WikiLeaks Julian Assange, e l'ex presidente georgiano, Mikheil Saakashvili. Come evidenzia il "Time", il premier kosovaro è accusato di presunti crimini di guerra a danno dei serbi, quando era comandante dell'Esercito di liberazione del Kosovo nel corso del conflitto degli anni Novanta. Ma, aggiunte il settimanale ripreso dalla stampa kosovara, non solamente in Serbia Haradinaj è ricercato in quanto il suo nome potrebbe comparire tra i primi imputati del Tribunale speciale per i crimini dell'Uck con sede a l'Aja.(Kop)