Kosovo-Serbia: capo negoziatore di Pristina Arifi, nessun segnale di ripresa dialogo

- Al momento, dopo l'uccisione a Mitrovica Nord del leader serbo Oliver Ivanovic, non ci sono segnali di una ripresa del dialogo tra Serbia e Kosovo: lo ha dichiarato il capo negoziatore di Pristina per il dialogo con Belgrado, Avni Arifi, secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". "Non c'è un singolo sviluppo dal giorno dell'interruzione dei negoziati", ha detto Arifi, precisando che "tutti gli accordi rimangono sul tavolo e ancora non sappiamo se i negoziati riprenderanno". Lo scorso 26 gennaio, a Davos, i presidenti di Kosovo e Serbia, Hashim Thaci e Aleksandar Vucic, si sono incontrati per discutere di una possibile ripresa del dialogo mediato a Bruxelles. (segue) (Kop)