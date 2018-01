Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Kosovo: i progressi raggiunti dal paese balcanico a dieci anni dalla dichiarazione di indipendenza i temi al centro dell'intervista di "Agenzia Nova" al ministro degli Esteri Behgjet Pacolli. Interviste. Lancio intorno alle ore 12.- Repubblica Ceca: oggi e domani ballottaggio elezioni presidenziali, Jiri Drahos sfida Milos Zeman puntando su un profilo maggiormente istituzionale e filoeuropeo. Servizio di approfondimento. Lancio alle ore 13.- Cipro: ultime ore di campagna elettorale in vista del primo turno della presidenziali di domenica, favorito resta l'uscente Anastasiades ma sfidante Malas conquista consensi. Servizio di approfondimento. Lancio alle ore 18.- Siria-Turchia: mentre l'offensiva turca contro le forze curde dello Ypg in Siria si avvicina alla fine della sua prima settimana, non è ancora chiaro quale sarà la portata e la durata dell'operazione, che già si presenta complicata e piena di rischi. Servizio di analisi. Lancio intorno alle ore 18.- Thailandia: sempre più incerto il ritorno del paese alla democrazia, dopo un nuovo emendamento dilatorio alla legge elettorale e le mosse politiche del capo della giunta, il premier Prayur Chan-ocha. Servizio di approfondimento. Lancio alle ore 12.- Osce: presentazione della Conferenza internazionale sulla responsabilità degli Stati, delle istituzioni ed individui nella lotta contro l'antisemitismo nell'area Osce. Copertura dell'evento e servizio di insieme. Lancio intorno alle 16.(Res)