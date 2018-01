Serbia-Georgia: presidente parlamento Gojkovic a Tbilisi, focus su rafforzamento relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del parlamento della Serbia, Maja Gojkovic, ha incontrato oggi le massime autorità della Georgia nell'ambito della sua visita ufficiale a Tbilisi. Secondo un comunicato del parlamento di Belgrado, la Gojkovic ha avuto alcuni incontri con il primo ministro, Giorgi Kvirikashvili, con il presidente, Giorgi Margvelashvili, e con il ministro degli Esteri, Mikheil Janelidze. Al centro dei colloqui sono stati i temi relativi alle relazioni bilaterali fra i due paesi, ed in particolare al rafforzamento della cooperazione economica. La Gojkovic ed il premier georgiano Kvirikashvili hanno concordato sul fatto che la cooperazione economica attuale non corrisponde al potenziale esistente. Per questo motivo, prosegue la nota di Belgrado, i due interlocutori hanno ritenuto importante esaminare nel prossimo periodo le possibilità per un suo avanzamento. Kvirikashvili ha ringraziato inoltre la Serbia per il sostegno all'integrità territoriale della Georgia, confermando il sostegno di Tbilisi a Belgrado attraverso il non riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. (Seb)