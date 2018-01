Speciale difesa: Nato, per comandante Kfor Cuoci non ci sono piani di ridurre militari in Kosovo (2)

Pristina, 29 gen 15:45 - (Agenzia Nova) - La scorsa settimana situazione il comandante della missione Kfor ha incontrato il sindaco di Mitrovica Nord Goran Rakic, per fare il punto della situazione della sicurezza nell'area dopo l'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Il quotidiano "Klan Kosova" riferisce che il comandante della missione Kfor ha assicurato che continueranno le attività regolari nel nord del paese al fine di garantire il mantenimento della pace e della sicurezza; Rakic ha osservato che è cruciale rafforzare la collaborazione con le autorità incaricate delle indagini sulla morte di Ivanovic. Dopo l'uccisione del leader serbo, Rakic aveva richiesto un aumento del personale delle missioni internazionali in Kosovo, Eulex e Kfor. (Kop)