I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: premier Haradinaj a memoriale Olocausto, rimanere vigilanti per evitare ripetersi tragedie - Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha deposto oggi una corona di fiori davanti al memoriale per l'Olocausto degli ebrei a Pristina. "Gli albanesi in Kosovo si sentono onorati di aver passato il test come nazione a quel tempo ma, ricordando la tragedia del passato, inviamo anche un messaggio sul fatto che dobbiamo rimanere vigilanti per evitare il ripetersi di queste tragedie", ha dichiarato il premier come riportato dal quotidiano "Koha". Haradinaj ha ricordato che "il nostro popolo ha avuto esperienza di tragedie" come quella della guerra del 1998-1999 e per questo "siamo particolarmente sensibili su questo". (segue) (Res)