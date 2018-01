Kosovo: presidente Thaci, Pristina ha portato avanti importanti riforme per integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha già portato a termine importanti riforme in vista dell’integrazione europea. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci, ripreso dall’emittente “Rtk”. Il capo dello Stato crede che con l’approvazione dell’accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro, Pristina potrà guadagnare altro spazio di manovra a livello Ue. “Il Kosovo dovrebbe essere incluso in una nuova strategia di allargamento promossa dalla Commissione europea, così come altri paesi dei Balcani”, ha affermato Thaci, soffermandosi sull’accelerazione dello sviluppo regionale. Il presidente kosovaro ha poi aggiunto che tale strategia verrà presentata al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker nelle prossime settimane, sperando che tale iniziativa possa contribuire al dialogo fra Pristina e le nazioni vicine. (Kop)