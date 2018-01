I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato: comandante Kfor Cuoci, non ci sono piani di ridurre militari in Kosovo - La Nato non ha alcun piano di ridurre la presenza delle sue truppe in Kosovo: lo ha detto il comandante della missione Kosovo Force (Kfor), generale Salvatore Cuoci, in un'intervista al portale d'informazione "Kosovapress". Se ciò accadrà, ha precisato Cuoci, sarà solo in seguito ad una valutazione di un miglioramento della situazione sul territorio. "La missione Kfor continua a svolgere i suoi compiti; continua a controllare il confine amministrativo; continua a garantire un ambiente sicuro per tutti", ha dichiarato il comandante italiano della missione Nato nel paese balcanico. Secondo Cuoci, la situazione generale della sicurezza in Kosovo, nonostante alcuni episodi nel nord del paese, è stabile e pacifica. (segue) (Res)