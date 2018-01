Ambiente: Kosovo, istituita task force contro inquinamento

- Il governo del Kosovo ha deciso di istituire una task force interministeriale per affrontare il problema dell'inquinamento ambientale nel paese balcanico. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", il ministro dell'Ambiente di Pristina ha espresso soddisfazione per questa decisione volta a "trovare una soluzione sostenibile per questo grande problema". L'istituzione della task force speciale è stata decisa al termine della riunione odierna del parlamento sul tema. (Kop)