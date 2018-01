Kosovo: governo Haradinaj prende tempo su iniziativa parlamentare per abolizione Tribunale speciale Uck (5)

- “L’Unione europea considera l’iniziativa per l’abolizione del Tribunale speciale Uck come un tentativo di cancellare gli obblighi internazionali”, ha rimarcato la rappresentante Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, in un’intervista all’emittente “Ktv”. Apostolova ha criticato l’iniziativa in quanto “unilaterale” e dannosa in quanto costituirebbe un cambio di rotta rispetto a quanto concordato dal Kosovo, con la firma della legge istitutiva del Tribunale speciale Uck da parte del presidente Hashim Thaci nel 2015. “Per questo dà un’impressione negativa del Kosovo, come di un partener che non rispetta i suoi impegni. Lo rende un partener inaffidabile”, ha detto la rappresentante Ue, la quale ha ribadito come il Tribunale speciale Uck abbia un ruolo molto importante per quanto riguarda l’accertamento delle “responsabilità individuali di persone sospettate di aver commesso terribili crimini”. Come ribadito da Apostolova, il lavoro del Tribunale speciale con sede a l’Aja, guidato dalla giudice bulgara Ekathierina Trendafilova, è necessario in quanto “la società e le istituzioni kosovare sono sostenibili e forti sono se fanno i conti con il loro passato”. (segue) (Kop)