Kosovo: governo Haradinaj prende tempo su iniziativa parlamentare per abolizione Tribunale speciale Uck (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo appare comunque piuttosto diviso sul tema, con il partito Lega democratica del Kosovo (Ldk) - ora all’opposizione ma parte della coalizione governativa che approvò l’istituzione del Tribunale Uck nel 2015 – che si erge come difensore dell’intesa in materia e quindi dei rapporti internazionali. Il capo gruppo parlamentare dell’Ldk Avdullah Hoti ha duramente criticato le frasi di Haradinaj sul ruolo degli ambasciatori nel paese sottolineando che “il coordinamento con loro significa il coordinamento per il percorso di integrazione euro-atlantica”. Secondo l’esponente dell’Ldk, “non esiste altra strada per il Kosovo, a meno che non decida di rivolgersi verso Est. Questo governo – ha aggiunto – sta cercando di isolare il Kosovo”. Anche il movimento Vetevendosje non dovrebbe votare in favore dell'abolizione del Tribunale speciale Uck. Secondo quanto spiegato dal deputato del partito di opposizione, Albulena Haxhiu, il motivo di questa posizione è legato al fatto che il presidente Thaci è "dietro l'iniziativa", la quale non sarebbe seria in quanto "legata a interessi personali". A giudizio del Movimento Vetevendosje, l'attuale iniziativa parlamentare per abolire il Tribunale speciale Uck sarebbe contraria agli interessi dei veterani di guerra del Kosovo e sarebbe legata a interessi personali di singoli politici. (segue) (Kop)