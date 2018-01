Kosovo: governo Haradinaj prende tempo su iniziativa parlamentare per abolizione Tribunale speciale Uck (8)

- Il quotidiano "Koha Ditore" evidenzia che nel governo di Pristina non esiste una posizione univoca sul tema dell'abolizione del Tribunale speciale Uck. Il governo ha confermato di avere ricevuto dal parlamento la bozza di legge per l'abolizione del Tribunale speciale, ma ha precisato che prima di una presa di posizione sarà inviata ai ministeri dell'Integrazione e delle Finanze per un parere preventivo. L’eventualità di un’abolizione del Tribunale speciale Uck si pone, insieme alla necessità di ratificare l’accordo sui confini con il Montenegro, come una delle questioni aperte che determina uno stallo anche nel processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell’Ue. Oltre al rischio di ulteriori conseguenze negative, la scarsa chiarezza sul lavoro del Tribunale speciale Uck ha avuto l'immediato effetto di allontanare la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, a causa di una presunta inaffidabilità di Pristina. (segue) (Kop)