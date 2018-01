Serbia-Kosovo: commissario Ue Hahn incontra presidenti Vucic e Thaci a Davos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario Ue per l'Allargamento, Johannes Hahn, ha incontrato ieri separamente a Davos, a margine del Forum economico mondiale, i presidenti di Serbia e Kosovo, Aleksandar Vucic e Hashim Thaci. Lo rende noto Hahn sul suo profilo Twitter ufficiale. Quello con Thaci, scrive Hahn, è stato "un buon incontro". "L'Unione europea – aggiunge – ha interesse a far avanzare l'intera regione dei Balcani occidentali. In cambio, abbiamo bisogno di sforzi maggiori da parte di tutti i paesi. Il dialogo è essenziale per i progressi" di Serbia e Kosovo. In un altro tweet, Hahn scrive che quello con Vucic a Davos è stato "un buon incontro". "Il 2018 – scrive Hahn – può essere l'anno dei Balcani occidentali, se tutti i leader (della regione) continuano a premere per le riforme e la riconciliazione, inclusa la risoluzione dei problemi bilaterali". (Beb)