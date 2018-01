Kosovo: ministro Integrazione europea, "istituzioni Ue dovrebbero chiarire loro posizione sul nostro paese"

- Le istituzioni di Bruxelles dovrebbero chiarire la loro posizione nei confronti del Kosovo. Lo ha dichiarato il ministro per l’Integrazione europea di Pristina, Dhurata Hoxha, come riferisce l’emittente “Rtk”. “La strategia per l’allargamento dell’Ue verrà presentata ad inizio febbraio dalla Commissione europea; abbiamo avuto accesso ad una bozza preliminare, che non è quella finale, e non abbiamo rintracciato una chiara definizione della posizione relativa al Kosovo”, ha spiegato Hoxha. Secondo il ministro, la posizione di Bruxelles sarebbe “molto generica”, mentre Pristina avrebbe “le idee molto chiare sul suo futuro europeo”. (Kop)