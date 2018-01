Montenegro-Kosovo: incontro a Podgorica fra ministro Esteri Darmanovic e vicepremier Hoxhaj, focus su Balcani occidentali

- Il ministro degli Esteri montenegrino Srdjan Darmanovic ha incontrato a Podogorica il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj. Lo riferiscono i media locali, che hanno ripreso a loro volta quanto pubblicato da Hoxhaj sul proprio profilo Twitter. “Un incontro molto positivo quello di oggi a Podgorica con il ministro degli Esteri Darmanovic, per discutere degli sviluppi regionali e dell’agenda europea per i Balcani occidentali. Kosovo e Montenegro rafforzeranno la propria collaborazione nel 2018”, ha scritto Hoxhaj. Non è tuttavia emerso se dopo l’incontro potranno esserci sviluppi positivi per quanto concerne la questione della demarcazione dei confini fra i due paesi (Mop)