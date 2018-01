I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: incontro tra presidenti Thaci e Vucic a Davos, accordo per proseguire dialogo - Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha incontrato oggi l'omologo della Serbia Aleksandar Vucic, a margine dei lavori del forum economico di Davos, in Svizzera. Secondo quanto dichiarato da Thaci, parlando all'emittente "Rtk", l'incontro di Davos è stato una ottima opportunità per discutere di una serie di questioni importanti, tra le quali il dialogo tra Serbia e Kosovo sulla normalizzazione dei rapporti. Thaci ha confermato che Pristina intende continuare nel dialogo con Belgrado, mediato dall'Ue a Bruxelles, al fine di progredire lungo il percorso di integrazione europea. Quello di oggi a Davos è il primo incontro tra i due capi dello Stato dopo l'uccisione nei giorni scorsi del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic, a Mitrovica Nord. (segue) (Res)