Kosovo: ministro Esteri Pacolli, mancata liberalizzazione visti preclude possibilità ai nostri giovani

- Il Kosovo ha raggiunto importanti progressi, ma ancora oggi i suoi cittadini non sono liberi di muoversi a causa della mancata liberalizzazione dei visti da parte dell’Ue. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Kosovo, Behjet Pacolli, in occasione della presentazione del suo libro “Tutto è possibile” presso la società Dante Alighieri di Roma. Alla presenza del fondatore della comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, Pacolli ha voluto ricordare il ruolo della comunità nel paese balcanico, definendola “l’unica organizzazione” che ha lavorato per tenere viva una speranza per i kosovari negli anni Novanta. Come affermato dal ministro degli Esteri, il Kosovo è partito dal nulla, con un reddito pro capite molto basso, mentre ora pur con delle difficoltà “abbiamo creato uno Stato” e “abbiamo un’economia che ogni anno cresce tra il 4 e il 5 per cento”. Pacolli ha poi criticato il fatto che i tanti giovani kosovari, ancora oggi, non sono liberi di viaggiare, a differenza degli altri paesi, in quanto Pristina non riesce a ratificare l’accordo sui confini con il Montenegro e l’Ue ha legato a questo passaggio la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. “Esiste un pregiudizio sbagliato”, ha aggiunto il ministro precisando comunque che il futuro sarà nell’Ue in quanto “è la casa più credibile e realistica”.(Pav)