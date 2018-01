Kosovo: governo Haradinaj prende tempo su iniziativa parlamentare per abolizione Tribunale speciale Uck (3)

- In un’intervista all’emittente “Deutsche Welle”, anche il presidente Thaci è tornato sulla delicata questione sottolineando il suo atteggiamento “passivo” e di “non interferenza” riguardo l’iniziativa parlamentare. Il presidente kosovaro ha dichiarato che “ci sono problemi più urgenti” per il paese, con una posizione che appare immutata rispetto a quella esternata nelle scorse settimane secondo cui avrebbe rispettato come capo dello Stato quello che sarà l’esito dell’iniziativa in parlamento. Proprio questo atteggiamento “pilatesco” non sembra accettabile da parte della comunità internazionale: a maggior ragione in quanto nel 2015, come capo del governo, Thaci aveva accettato l’istituzione del Tribunale speciale, mentre ora che l’istituzione sembra pronta a spiccare i primi capi d’accusa vengono avallati pericolosi piani volti alla cancellazione di questo impegno preso con la comunità internazionale. (segue) (Kop)