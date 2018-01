Balcani: ministro Esteri kosovaro Pacolli, con dialogo creare "anticamera" per integrazione Ue

- Le regione dei Balcani deve creare un “anticamera” per l’integrazione nell’Unione europea tramite il dialogo e la cooperazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Kosovo, Behgjet Pacolli, presso la società Dante Alighieri di Roma parlando ai giornalisti a margine della presentazione del suo libro “Tutto è possibile”. “Siamo in ritardo ma nulla è impossibile”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Pacolli, il quale ha sottolineato che si deve iniziare “a creare qualcosa forse di meglio di Bruxelles già nei Balcani" tramite il dialogo e la cooperazione. “Soltanto con il dialogo si possono risolvere i problemi”, ha detto Pacolli parlando della necessità di superare i confini in quanto le persone devono muoversi e viaggiare. “Questo processo va piano piano”, ha detto Pacolli evidenziando tuttavia che il Kosovo ha già avuto quest’anno due incontri intergovernativi con l’Albania, uno con l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom) e probabilmente ne avrà uno entro la fine dell’anno con il Montenegro. (Pav)