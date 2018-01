Kosovo: ministro Esteri Pacolli auspica aumento investimenti italiani nel paese

- L’Italia ha storicamente un ruolo molto importante per la sicurezza nel Kosovo: è arrivato il momento anche per un rafforzamento della cooperazione economica. Questo l’auspicio del ministro degli Esteri del Kosovo, Behjet Pacolli, nel suo intervento presso la società Dante Alighieri di Roma in occasione della presentazione del suo libro “Tutto è possibile”. Il tema del rafforzamento degli investimenti italiani in Kosovo, ha spiegato Pacolli, è stato oggetto dell’incontro di oggi con il ministro degli Esteri Angelino Alfano. “Abbiamo opportunità molto positive per le imprese”, ha aggiunto Pacolli osservando che a tale scopo sarà intensificata la cooperazione. (Pav)