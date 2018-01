Kosovo: ministro Esteri Pacolli a "Nova", a 10 anni da dichiarazione di indipendenza tanti i progressi raggiunti (3)

- A suo modo di vedere, il fatto che cinque paesi dell’Unione europea non abbiano ancora riconosciuto l’indipendenza del Kosovo è negativo “ma conosciamo le ragioni” per cui non hanno scelto di fare questo passo. A parte il caso particolare della Spagna, per la quale valgono i timori legati alla legittimazione di spinte secessioniste interne nei Paesi Baschi e nella Catalogna, secondo Pacolli gli altri quattro paesi dell’Ue hanno assunto tale linea per “motivazioni soprattutto religiose” in quanto si tratta di nazioni chiaramente a maggioranza cristiano ortodossa: Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania. “Per la Spagna la situazione è un po' diversa”, osserva, anche se va detto che anche la Catalogna rappresenta una “situazione diversa” rispetto al caso del Kosovo. “Ma noi non siamo arrabbiati”, prosegue il ministro dicendosi fiducioso sul fatto che prima o poi ci sarà un allineamento di tutti i paesi Ue sull’indipendenza di Pristina. (segue) (Pav)