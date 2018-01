Georgia-Serbia: incontro presidenti parlamento, sostegno reciproco su integrità territoriale

- La Serbia sostiene la sovranità e l'integrità territoriale della Georgia, la quale a propria volta sostiene quella dello Stato balcanico. Lo ha dichiarato la presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic, a seguito dell'incontro con l'omologo georgiano, Irakli Kobakhidze. Come riportato dall'agenzia di stampa "Interpress News", Gojkovic ha detto che Belgrado è dalla parte del diritto internazionale e del riconoscimento internazionale dell'unità dei territori. "Tbilisi ha sostenuto la Serbia; voglio quindi esprimere i miei ringraziamenti per non aver riconosciuto il Kosovo e la Metochia e il loro ingresso in organizzazioni internazionali quali l'Unesco", ha detto Gojkovic. Ieri, 25 gennaio, si è riacceso il dibattito sull'integrità territoriale georgiana: Tbilisi ha infatti condannato la posizione della Duma russa, che avrebbe ratificato l'incorporazione delle unità militari delle regioni contese nelle Forze armate di Mosca.(Res)