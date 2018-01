Speciale difesa: Kosovo, governo Haradinaj prende tempo su iniziativa parlamentare per abolizione Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo rischia di rimanere isolato se non respingerà i piani volti ad abolire il Tribunale speciale per i crimini di guerra dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Questo l’ultimo monito lanciato dai rappresentanti della comunità internazionale a Pristina, al fine di ottenere una chiara presa di distanza da parte del governo del premier Ramush Haradinaj nei confronti dell’iniziativa parlamentare avviata il mese scorso da 43 deputati dell’Assemblea nazionale kosovara. Nonostante i reiterati inviti degli Stati Uniti e dell’Ue, l’ufficio di presidenza dell’Assemblea nazionale di Pristina non ha fermato l’iniziativa parlamentare per l’abolizione del Tribunale Uck passando ora la palla al governo. Secondo quanto spiegato dal presidente del parlamento del Kosovo, Kadri Veseli, l’ufficio di presidenza ha compiuto un passo “meramente procedurale” con la decisione di presentare la bozza di legge al governo. Di certo l’ufficio di presidenza del parlamento kosovaro non ha preso la decisione voluta dagli Stati Uniti e dall’Ue, lasciando al governo lo scomodo compito. Una presa di posizione chiara è arrivata solo dal partito di opposizione Lega democratica del Kosovo (Ldk), i cui rappresentanti nell’ufficio di presidenza hanno lasciato la riunione nella quale è stata presa la decisione.Secondo quanto spiegato in conferenza stampa dal premier kosovaro Haradinaj, il governo “ha 30 giorni di tempo” per completare le procedure volte ad esaminare l’iniziativa parlamentare sull’abolizione del Tribunale speciale Uck. Rispondendo ad una domanda sugli espliciti avvisi da parte degli ambasciatori accreditati a Pristina, sul rischio di isolamento per il Kosovo in caso di un avanzamento dell’iniziativa, Haradinaj ha detto che “il governo è responsabile davanti all’Assemblea nazionale che lo ha eletto. Siamo responsabili di fronte agli ambasciatori per quanto riguarda le relazioni diplomatiche con i paesi – ha precisato -. Non sono i nostri dipendenti. I nostri dipendenti sono i parlamentari kosovari”. Nei giorni scorsi, Haradinaj ha evidenziato che si tratta di un'iniziativa parlamentare e il governo non ha “un ruolo specifico” sulla questione.In un’intervista all’emittente “Deutsche Welle”, anche il presidente Thaci è tornato sulla delicata questione sottolineando il suo atteggiamento “passivo” e di “non interferenza” riguardo l’iniziativa parlamentare. Il presidente kosovaro ha dichiarato che “ci sono problemi più urgenti” per il paese, con una posizione che appare immutata rispetto a quella esternata nelle scorse settimane secondo cui avrebbe rispettato come capo dello Stato quello che sarà l’esito dell’iniziativa in parlamento. Proprio questo atteggiamento “pilatesco” non sembra accettabile da parte della comunità internazionale: a maggior ragione in quanto nel 2015, come capo del governo, Thaci aveva accettato l’istituzione del Tribunale speciale, mentre ora che l’istituzione sembra pronta a spiccare i primi capi d’accusa vengono avallati pericolosi piani volti alla cancellazione di questo impegno preso con la comunità internazionale.Seppure si tratta di un’iniziativa autonoma da parte di alcuni parlamentari, l’assenza di una condanna forte da parte delle massime cariche istituzionali del Kosovo appare aggravata dal fatto che la stessa leadership politica figura tra i potenziali imputati dall’organismo con sede a L’Aja. A conferma di ciò, oltre alle parole della giudice Trendafilova, anche il fatto che la presidente del Tribunale speciale Uck non ha voluto incontrare Thaci e Haradinaj durante una sua visita a Pristina è indicativo della delicatezza della questione per il Kosovo. Nelle scorse settimane la presidente del Tribunale speciale ha confermato che l'istituzione da lei guidata è "pienamente operativa", precisando che dato che si tratta di crimini di guerra "non esiste immunità per nessuno, a prescindere dalla carica ricoperta". Tra i possibili imputati ci sarebbero dunque alcuni esponenti di vertice dell'attuale leadership politica kosovara. Per questo motivo, c'è una crescente attesa per l'operato di questo organismo che opere in base al diritto kosovaro anche se la sua sede è nei Paesi Bassi.“L’Unione europea considera l’iniziativa per l’abolizione del Tribunale speciale Uck come un tentativo di cancellare gli obblighi internazionali”, ha rimarcato la rappresentante Ue a Pristina, Nataliya Apostolova, in un’intervista all’emittente “Ktv”. Apostolova ha criticato l’iniziativa in quanto “unilaterale” e dannosa in quanto costituirebbe un cambio di rotta rispetto a quanto concordato dal Kosovo, con la firma della legge istitutiva del Tribunale speciale Uck da parte del presidente Hashim Thaci nel 2015. “Per questo dà un’impressione negativa del Kosovo, come di un partener che non rispetta i suoi impegni. Lo rende un partener inaffidabile”, ha detto la rappresentante Ue, la quale ha ribadito come il Tribunale speciale Uck abbia un ruolo molto importante per quanto riguarda l’accertamento delle “responsabilità individuali di persone sospettate di aver commesso terribili crimini”. Come ribadito da Apostolova, il lavoro del Tribunale speciale con sede a l’Aja, guidato dalla giudice bulgara Ekathierina Trendafilova, è necessario in quanto “la società e le istituzioni kosovare sono sostenibili e forti sono se fanno i conti con il loro passato”."Il Kosovo subirà delle conseguenze gravi se non saranno abbandonati i piani legati all'abolizione del Tribunale speciale Uck”, ha ribadito nei giorni scorsi l'ambasciatore di Washington a Pristina, Greg Delawie". "Ci teniamo a questo Tribunale per via del nostro intervento nel 1999, basato sull'idea che i crimini di guerra contro ciascuno e ovunque sono un attacco alla giustizia internazionale", ha dichiarato l'ambasciatore Delawie. "L'impegno del Kosovo alla giustizia - ha detto l'ambasciatore Usa - è oggi gravemente minacciato dall'iniziativa di abolire o modificare il Tribunale speciale. Questo sforzo è un terribile esempio di egoismo che prevale sul bene comune e sugli interessi del Kosovo come Stato". Come rimarcato da Delawie, il Tribunale speciale Uck è cruciale anche per il percorso di integrazione di Pristina nell'Ue e nella Nato, in quanto tali organizzazioni sono fondate "sul rispetto dello Stato di diritto". L'ambasciatore Usa ha dichiarato che "nessun sistema di giustizia è perfetto" e anche il Tribunale speciale per i crimini nell'ex Jugoslavia, che ha chiuso recentemente le sue attività a l'Aja, ha raggiunto alcuni risultati ma ha visto "molte altre persone che hanno commesso crimini sfuggite alla giustizia". Ma per l'ambasciatore Usa, "il fatto che alcuni criminali di guerra siano sfuggiti alla giustizia non può garantire agli altri l'impunità" e per questo "il Kosovo deve volere la chiusura di questo capitolo della sua storia".Il Kosovo appare comunque piuttosto diviso sul tema, con il partito Lega democratica del Kosovo (Ldk) - ora all’opposizione ma parte della coalizione governativa che approvò l’istituzione del Tribunale Uck nel 2015 – che si erge come difensore dell’intesa in materia e quindi dei rapporti internazionali. Il capo gruppo parlamentare dell’Ldk Avdullah Hoti ha duramente criticato le frasi di Haradinaj sul ruolo degli ambasciatori nel paese sottolineando che “il coordinamento con loro significa il coordinamento per il percorso di integrazione euro-atlantica”. Secondo l’esponente dell’Ldk, “non esiste altra strada per il Kosovo, a meno che non decida di rivolgersi verso Est. Questo governo – ha aggiunto – sta cercando di isolare il Kosovo”. Anche il movimento Vetevendosje non dovrebbe votare in favore dell'abolizione del Tribunale speciale Uck. Secondo quanto spiegato dal deputato del partito di opposizione, Albulena Haxhiu, il motivo di questa posizione è legato al fatto che il presidente Thaci è "dietro l'iniziativa", la quale non sarebbe seria in quanto "legata a interessi personali". A giudizio del Movimento Vetevendosje, l'attuale iniziativa parlamentare per abolire il Tribunale speciale Uck sarebbe contraria agli interessi dei veterani di guerra del Kosovo e sarebbe legata a interessi personali di singoli politici.Il quotidiano "Koha Ditore" evidenzia che nel governo di Pristina non esiste una posizione univoca sul tema dell'abolizione del Tribunale speciale Uck. Il governo ha confermato di avere ricevuto dal parlamento la bozza di legge per l'abolizione del Tribunale speciale, ma ha precisato che prima di una presa di posizione sarà inviata ai ministeri dell'Integrazione e delle Finanze per un parere preventivo. L’eventualità di un’abolizione del Tribunale speciale Uck si pone, insieme alla necessità di ratificare l’accordo sui confini con il Montenegro, come una delle questioni aperte che determina uno stallo anche nel processo di liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell’Ue. Oltre al rischio di ulteriori conseguenze negative, la scarsa chiarezza sul lavoro del Tribunale speciale Uck ha avuto l'immediato effetto di allontanare la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, a causa di una presunta inaffidabilità di Pristina.Particolari conseguenze ci sarebbero inoltre per i 43 parlamentari che hanno presentato in parlamento la bozza di legge sull’abolizione del Tribunale: secondo quanto riportato ieri dal portale d’informazione “Gazeta Express”, questi deputati kosovari sono stati inseriti in una “lista nera” stilata dai paesi amici del Kosovo, che precluderebbe loro la possibilità di ottenere un visto di viaggio nei paesi Ue. I promotori dell’iniziativa rischiano inoltre di non avere i numeri per ottenere l’approvazione parlamentare del discusso provvedimento, come già avvenuto lo scorso 22 dicembre. Se Haradinaj e Thaci hanno più volte ripetuto che il Tribunale Uck “è un’giustizia storica” verso il Kosovo e che rispetteranno le decisioni del parlamento in materia, la possibile assenza di numeri in parlamento sembra l’unico ostacolo reale in grado di fermare l’iniziativa come voluto dalla comunità internazionale. (Kop)