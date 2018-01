Sicurezza: al via a Tirana progetto europeo Ipa II per cooperazione internazionale polizia nei Balcani (2)

- In particolare, il rafforzamento della cooperazione tra le law enforcement degli Stati membri del progetto (Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Albania), la collaborazione tedesca e l’imprinting del dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano seguono i risultati ottenuti dal primo “Progetto Ipa 2013”, garantendo maggiori capacità operative nella lotta al crimine organizzato transfrontaliero, nel contrasto alla corruzione e nella disarticolazione della organizzazioni criminali coinvolti nei traffici illeciti destinati all’Ue. Il ministro dell'Interno Fatmir Xhafaj ha dichiarato: “Sono molto contento che questo importante progetto sia stato affidato al dottor Capoluongo, persona molto stimata in Albania e a livello internazionale”; e proprio per la sua esperienza è stato individuato, anche dagli altri paesi, responsabile operativo e coordinatore degli esperti residenti dislocati a Belgrado, Sarajevo, Pristina, Podgorica, Skopje e Tirana. (Com)