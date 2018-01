Kosovo: governo Haradinaj prende tempo su iniziativa parlamentare per abolizione Tribunale speciale Uck (9)

- Particolari conseguenze ci sarebbero inoltre per i 43 parlamentari che hanno presentato in parlamento la bozza di legge sull’abolizione del Tribunale: secondo quanto riportato oggi dal portale d’informazione “Gazeta Express”, questi deputati kosovari sono stati inseriti in una “lista nera” stilata dai paesi amici del Kosovo, che precluderebbe loro la possibilità di ottenere un visto di viaggio nei paesi Ue. I promotori dell’iniziativa rischiano inoltre di non avere i numeri per ottenere l’approvazione parlamentare del discusso provvedimento, come già avvenuto lo scorso 22 dicembre. Se Haradinaj e Thaci hanno più volte ripetuto che il Tribunale Uck “è un’giustizia storica” verso il Kosovo e che rispetteranno le decisioni del parlamento in materia, la possibile assenza di numeri in parlamento sembra l’unico ostacolo reale in grado di fermare l’iniziativa come voluto dalla comunità internazionale. (Kop)