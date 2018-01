Kosovo: premier Haradinaj, ruolo governo "non rilevante" su abolizione Tribunale speciale Uck

- L'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è un'iniziativa parlamentare e il governo non ha un ruolo specifico sulla questione. Questa la posizione del premier kosovaro Ramush Haradinaj, il quale secondo la stampa di Pristina ha definito "non rilevante" il ruolo dell'esecutivo da lui guidato nella delicata vicenda. Haradinaj ha precisato che, in ogni caso, una volta il governo avrà ricevuto l'iniziativa dal parlamento "rispetterà le procedure standard" previste. Il quotidiano "Koha Ditore" evidenzia intanto che nel governo di Pristina non esiste una posizione univoca sul tema dell'abolizione del Tribunale speciale Uck. Il governo ha confermato di avere ricevuto dal parlamento la bozza di legge per l'abolizione del Tribunale speciale, ma ha precisato che prima di una presa di posizione sarà inviata ai ministeri dell'Integrazione e delle Finanze per un parere preventivo. (segue) (Kop)