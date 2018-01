Kosovo: presidente Thaci, la Russia punta a destabilizzare l'ordine globale (2)

- Il presidente kosovaro ha sottolineato poi le divergenze esistenti tra i paesi occidentali già all'epoca dell'intervento dell'Alleanza atlantica nei Balcani alla fine degli anni Novanta: da una parte l'estrema sinistra "incapace di distanziarsi dai sentimenti anti-Nato, che considerava l'intervento in Kosovo un progetto imperialista" e dall'altra l'estrema destra "che vedeva i kosovari come una pericolosa 'quinta colonna' musulmana in Europa". Alla fine, secondo Thaci, hanno comunque prevalso i buoni sentimenti della maggioranza dei politici occidentali e nel 2008 il Kosovo ha potuto dichiarare l'indipendenza "ora riconosciuta dalla maggioranza dei paesi dell'Onu". (segue) (Kop)