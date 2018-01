Kosovo: premier albanese Rama su abolizione Tribunale speciale Uck, "tenere conto della posizione Usa e Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese Edi Rama sostiene che, sull'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Pristina dovrebbe tenere conto delle posizioni degli Stati Uniti e dell'Unione europea. In un'intervista concessa all'emittente televisiva albanese "Report Tv", Rama ha dichiarato che sulla questione ci sarebbero molti aspetti da chiarire: "Prima di tutto rimane da provare se si tratta o meno di una mossa orchestrata", ha detto. "Secondo - ha proseguito -, sono del parere che il tutto si è svolto in un terreno non chiaro, e ciò ha creato confusione anche nei partner internazionali. Terzo, sono convinto che serve chiarire con attenzione e pazienza, perché il Kosovo è la patria di tutti quelli che vi sono nati, ma è al contempo un bimbo partorito quale uno Stato sovrano da tutti quelli che oggi sono contrari all'abolizione (del Tribunale speciale Uck)". (segue) (Alt)