Kosovo: ministro Integrazione Ue Hoxha, non stiamo dimostrando prontezza su rispetto obblighi internazionali

- Il Kosovo deve rispettare gli obblighi assunti a livello internazionale: lo ha affermato il ministro per l'Integrazione europea di Pristina Dhurata Hoxha. Il quotidiano "Bota Sot" riporta le dichiarazioni del ministro, che ha evidenziato come "non siamo ancora riusciti a ratificare l'accordo sulla demarcazione dei confini (con il Montenegro) e questo è un brutto segnale". "In una parola, il Kosovo non è pronto a rispondere agli obblighi internazionali. In questo modo continueremo ad essere isolati anche nel 2018", ha concluso Hoxha. (Kop)