Kosovo-Montenegro: premier Markovic il 6 febbraio a Pristina, focus su accordo demarcazione confini

- Il primo ministro del Montenegro Dusko Markovic si recherà in visita in Kosovo il prossimo 6 febbraio. La notizia è stata confermata oggi dal governo di Podgorica, come riportato dall'emittente kosovara "Rtk". La visita di Markovic a Pristina avviene in risposta all'invito del premier kosovaro Ramush Haradinaj e dovrebbe avere tra i temi centrali anche un confronto sul tema dell'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro. Fonti citate in settimana dal quotidiano kosovaro "Koha Ditore" evidenziano che un rilancio del confronto verso una soluzione alla questione dei confini kosovaro-montenegrini sarebbe possibile nel caso si raggiungesse un'intesa per una dichiarazione congiunta dei governi Pristina e Podgorica, la quale contenga assicurazioni sul fatto che l'attuale versione dell'accordo "potrà essere modificata nel caso emergano nuovi elementi". "Appare realistico che Podgorica possa accettare un compromesso simile", ha dichiarato una fonte del quotidiano kosovaro parlando di contatti in corso tra i due governi. (segue) (Kop)