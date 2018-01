Serbia-Kosovo: ministro serbo Agricoltura, pronti sostegni diretti per agricoltori serbi kosovari

- Il governo di Belgrado ha messo a punto un pacchetto di sostegni diretti per gli agricoltori serbi che vivono in Kosovo. Lo ha reso noto oggi il ministro dell'Agricoltura serbo, Branislav Nedimovic, ospite dell'emittente "Rts". Il dicastero da lui guidato, ha spiegato Nedimovic, ha previsto aiuti diretti aggiuntivi fino a 300 milioni di dinari (circa 2,5 milioni di euro) per l'acquisto di mezzi meccanici e sementi, oltre che per l'allevamento del bestiame. "Insieme all'Ufficio (del governo serbo) per il Kosovo e sulla base delle attività che il presidente (Aleksandar Vucic) ha avuto lo scorso fine settimana, faremo un pacchetto aggiuntivo a cui il ministero si unirà con dei finanziamenti", ha concluso Nedimovic, facendo così riferimento alla visita compiuta dal capo dello stato serbo in Kosovo lo scorso sabato. (Seb)