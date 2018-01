Speciale difesa: Kosovo, secondo premier albanese Rama su abolizione Tribunale speciale Uck necessario "tenere conto della posizione Usa e Ue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier albanese Edi Rama sostiene che, sull'iniziativa per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Pristina dovrebbe tenere conto delle posizioni degli Stati Uniti e dell'Unione europea. In un'intervista concessa all'emittente televisiva albanese "Report Tv", Rama ha dichiarato che sulla questione ci sarebbero molti aspetti da chiarire: "Prima di tutto rimane da provare se si tratta o meno di una mossa orchestrata", ha detto. "Secondo - ha proseguito -, sono del parere che il tutto si è svolto in un terreno non chiaro, e ciò ha creato confusione anche nei partner internazionali. Terzo, sono convinto che serve chiarire con attenzione e pazienza, perché il Kosovo è la patria di tutti quelli che vi sono nati, ma è al contempo un bimbo partorito quale uno Stato sovrano da tutti quelli che oggi sono contrari all'abolizione (del Tribunale speciale Uck)".A parere del premier albanese, su questioni di tale importanza "vanno prese in considerazioni le posizioni di quelli che hanno fatto partorire questo bimbo della libertà e dell'indipendenza di quella parte dei territori albanesi". Rama ha precisato che sarebbe rimasto "deluso" se il Tribunale speciale dovesse essere istituito sul "libro di Dick Marty", il relatore del Consiglio d'Europa il quale ha redatto un rapporto in cui accusa l'Uck di crimini di guerra, coinvolgendo anche l'Albania per via della presunta esistenza di un ospedale nel nord dove sarebbero stati effettuati prelievi di organi umani, destinati ad alimentare i traffici, da prigionieri dell'Uck. "Quello che riguarda l'Albania è pura fantasia. L'Albania non ha impedito alcuna inchiesta sul caso. Ci risulta però che il rapporto sia un libro di fantasie a tale livello che renderebbe Marty un autore che meriterebbe un premio nei festival dei film 'Science fiction'", ha ribadito Rama. (Alt)