Kosovo: Pristina assume presidenza Cefta

- Il Kosovo ha assunto ufficialmente la presidenza dell'Accordo centro-europeo sulla zona di commercio libero (Cefta). Secondo il portale d'informazione "Gazeta Express", la cerimonia per l'inizio della presidenza kosovara si è svolta oggi a Bruxelles alla presenza del ministro del Commercio di Pristina, Bajram Hasani. La presidenza kosovara del avrà un "ruolo costruttivo" per l'attuazione di misure necessarie, ha dichiarato il ministro del Commercio kosovaro. Secondo quando dichiarato lo scorso mese da Hasani, è arrivato il momento che il Kosovo venga rappresentato direttamente dai kosovari negli incontri del Cefta e non tramite la missione internazionale dell'Onu Unmik.(Kop)