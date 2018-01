I fatti del giorno - Balcani (5)

- Kosovo: presidente Thaci, la Russia punta a destabilizzare l'ordine globale - Il Kosovo, paese che celebra quest'anno i dieci anni dalla dichiarazione di indipendenza, deve avere "un ruolo attivo" nel sostenere la comunità globale "unita per uno sviluppo equo e sostenibile nel mondo". E' quanto sostiene il presidente kosovaro, Hashim Thaci, in un editoriale pubblicato oggi sul sito web del forum economico di Davos, in corso di svolgimento in Svizzera. Secondo il presidente del Kosovo, il suo paese "si sta ancora sviluppando economicamente e politicamente" e per questo deve essere "attivamente impegnato" per sostenere l'unione a livello globale. Ricordando che solo due decenni fa il Kosovo è stato alle prese con genocidi e pulizia etnica, "con metà della popolazione deportata", Thaci ha rivendicato la validità della sua lotta come "leader di una guerriglia che ha cercato di resistere alla forza devastante di uno degli ultimi dittatori del continente europeo: Slobodan Milosevic". (Res)