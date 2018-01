Nota per gli utenti

- - Servizi in programma nel corso della giornata:- Kosovo: nonostante i richiami della comunità internazionale va avanti l'iniziativa parlamentare per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 16.- Egitto: Al Sisi finora unico candidato alle elezioni presidenziali del 26 marzo, clima politico teso nel giorno dell’anniversario della rivoluzione di piazza Tahrir. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Libia: generale Hafar in difficoltà dopo il duplice attentato a Bengasi e gli episodi di ritorsione di un suo ufficiale ricercato dalla Corte penale internazionale. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14.- Asean: si celebra oggi a Nuova Delhi il 25mo anniversario della partnership di dialogo tra l'India e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Per il primo ministro indiano, Narendra Modi, l’evento è l’occasione per rilanciare la sua politica “Act East”, incentrata sulle relazioni con l’Asia orientale. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Italia-Repubblica Centrafricana: il presidente Faustin-Archange Touadera in visita a Roma, incontri con il premier Paolo Gentiloni e il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, Andrea Riccardi. Al termine degli incontri è prevista conferenza stampa. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 16. (Res)