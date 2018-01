Kosovo: rappresentante Ue Apostolova, ratificare in tempi rapidi accordo confini con Montenegro

- Il Kosovo deve ratificare urgentemente l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro: questo l'invito espresso oggi dal direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova, come indicato dal portale d'informazione "Gazeta Express". Apostolova ha invitato le autorità di Pristina a "non rimanere ostaggio di alcuni individui" ma di ricordare che l'accordo sui confini è "nell'interesse nazionale". Come sottolineato dalla rappresentante Ue, la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro è uno dei due elementi che rimangono per ottenere la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'area Schengen. (segue) (Kop)