Kosovo-Montenegro: premier Markovic il 6 febbraio a Pristina, focus su accordo demarcazione confini (2)

- Con questa soluzione di compromesso, che lascia aperto lo spazio ad un eventuale revisione dell'accordo sui confini come voluto da Haradinaj, il parlamento di Pristina potrebbe superare lo stallo e ratificare l'accordo sui confini con Podgorica, precondizione posta dall'Ue per la liberalizzazione dei visti. "Il Kosovo deve ratificare urgentemente l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro", ha ribadito ieri il direttore della rappresentanza dell'Ue in Kosovo, Nataliya Apostolova invitando le autorità di Pristina a "non rimanere ostaggio di alcuni individui" ma di ricordare che l'accordo sui confini è "nell'interesse nazionale". Come sottolineato dalla rappresentante Ue, la ratifica dell'accordo sui confini con il Montenegro è uno dei due elementi che rimangono per ottenere la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'area Schengen. (Kop)