Kosovo: movimento Vetevendosje intende votare contro abolizione Tribunale speciale Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento Vetevendosje non voterà in favore dell'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo ha dichiarato il deputato del partito di opposizione, Albulena Haxhiu, all'emittente "Ktv". Il motivo di questa posizione, ha spiegato, è legato al fatto che il presidente Hashim Thaci è "dietro l'iniziativa", la quale non sarebbe seria in quanto "legata a interessi personali". Secondo il Movimento Vetevendosje, l'attuale iniziativa parlamentare per abolire il Tribunale speciale Uck sarebbe contraria agli interessi dei veterani di guerra del Kosovo e sarebbe legata a interessi personali di singoli politici. (Kop)