Serbia: ministro Esteri Dacic, "favole" le previsioni su un 2018 decisivo per il futuro del Kosovo

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha definito "favole" le previsioni che vedono il 2018 come l'anno decisivo per il futuro del Kosovo. Il ministro ha così commentato all'emittente "Rtv" le dichiarazioni pronunciate in merito dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, e dal commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, secondo quanto precisa la stampa locale. Sarebbe "ottimo", ha osservato Dacic, se si arrivasse ad una soluzione durevole, ma attualmente non è un'ipotesi realistica. "Il mio scetticismo – ha detto Dacic – si fonda sulla realtà, e questo significa che quanto qualcuno parla di come occorra arrivare ad una soluzione per il Kosovo, a Occidente pensano per lo più che noi dobbiamo accettare l'indipendenza autoproclamata del Kosovo. Se è questa l'aspettativa per il 2018, posso dire con assoluta sicurezza che si tratta di favole". (Seb)