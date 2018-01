Kosovo: polizia su indagini omicidio Ivanovic, evitare interferenze su lavoro procura

- La polizia del Kosovo ha ribadito oggi la necessità di evitare interferenze sul lavoro della procura per fare chiarezza sull'uccisione del leader serbo Oliver Ivanovic. In una nota diffusa oggi, ripresa dal quotidiano "Bota Sot", la polizia kosovara ha smentito le voci circolate sulla stampa locale relative ad un possibile fermo di Milan Radojcic, in quanto persona sospettata di essere coinvolta nell'uccisione di Ivanovic a Mitrovica Nord. "Gli investigatori della polizia stanno lavorando sotto autorizzazione e ogni loro azione è avviata su autorizzazione della procura", si legge in una nota secondo cui nessuno ha detto che Radojcic sarà arrestato. Nei giorni scorsi la moglie di Ivanovic, Milena Popovic, ha detto che "è noto che ha commesso l'omicidio". (segue) (Kop)