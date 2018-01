Difesa: ministro serbo Vulin riceve a Belgrado omologo paraguaiano Martinez

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, ha ricevuto oggi a Belgrado l'omologo del Paraguay, Diogenes Martinez. Secondo un comunicato di Belgrado, durante l'incontro è stata discussa la capacità dell'industria bellica della Serbia. Fra i temi affrontati vi è stata anche l'attuale situazione politica e relativa alla sicurezza nella regione dei Balcani occidentali e a livello internazionale. I due interlocutori hanno sottolineato che si tratta della prima visita in Serbia di un ministro della Difesa del Paraguay, e tale visita rappresenta dunque un "nuovo capitolo" nelle relazioni bilaterali complessive. Vulin ha infine ringraziato il Paraguay per il non riconoscimento dell'indipendenza autoproclamata dal Kosovo nel 2008. (Seb)