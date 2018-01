I fatti del giorno - Balcani (3)

- Serbia: presidente Vucic, mia visita in Kosovo "non facile" ma importante per unità nazionale - Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha definito "non facile" la visita che ha compiuto sabato e domenica in Kosovo. In un'intervista concessa al quotidiano "Vecernje novosti", Vucic ha precisato che la visita è stata però importante per l'unità della popolazione serba in Kosovo. "La cosa più importante – ha osservato – è che le persone hanno per la prima volta visto il vero volto dei serbi, i quali hanno perso ciò che avevano di più caro e che chiedono solo di poter sopravvivere. Non cercano la vendetta, ma solo di essere serbi e di poter vivere nelle loro dimore. C'erano davvero tante persone meravigliose con dei destini amari". (segue) (Res)