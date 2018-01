Kosovo: stampa locale, decisione su abolizione Tribunale speciale Uck spetta al governo Haradinaj (2)

- L'ufficio di presidenza del parlamento del Kosovo ha deciso ieri di fare arrivare al governo l'iniziativa parlamentare per la revisione o l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). "Tutto quello che è stato fatto è meramente procedurale", ha affermato uscendo dall'incontro il presidente del parlamento, Kadri Veseli. Anche l'esponente del movimento Vetevendosje, Glauk Konjufca, ha confermato la decisione presa al termine della riunione di ieri, precisando che "ora la palla è nelle mani del governo" e l'iniziativa sta andando avanti. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ha lasciato la riunione dell'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina. La decisione di abbandonare l'aula, scrive il portale d'informazione "Gazeta Express", è stata presa appena l'ufficio di presidenza ha iniziato a discutere sull'iniziativa parlamentare per l'abolizione del Tribunale speciale Uck. "L'Ldk ha abbandonato l'aula in quanto la questione è dannosa e rischia di danneggiare le relazioni internazionali del Kosovo", ha affermato Hoti. (segue) (Kop)